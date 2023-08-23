Общество

Какие грибы не стоит собирать, объяснила гастроэнтеролог

Грибы впитывают вредные вещества из окружающей среды, из-за чего могут стать опасными для здоровья, даже если они относятся к съедобным. Об этом рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По этой причине не стоит собирать грибы рядом с оживленными автомобильными дорогами и в парках, поскольку в них могут содержаться тяжелые металлы и химикаты, пишет RuNews24.

Кроме того, не стоит срывать гриб, который уже состарился. «Когда гриб входит в стадию зрелости, в нем начинают образовываться вредные вещества. Употреблять такие грибы в пищу в сыром или недостаточно термически обработанном виде неполезно», — отметила медик.

Помимо прочего, в таких грибах могут быть личинки, предупредила она.