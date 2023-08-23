Общество

«Единая Россия» передала 40 школьных наборов псковской соцзащите

Сорок школьных наборов получат проживающие в городе Пскове первоклассники из семей, попавших в сложную жизненную ситуацию, в рамках ежегодной благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Члены партии «Единая Россия» помогли собрать необходимые школьные принадлежности, тетради, наборы для детского творчества, рюкзаки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Секретарь местного отделения партии Валерий Филимонов передал школьные наборы начальнику отдела семьи, опеки и попечительства территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Татьяне Кучеровой.

«Для родителей подготовка ко Дню знаний сопряжена с большими хлопотами. И чтобы упростить этот процесс, ежегодно проводим такие мероприятия. Хочется пожелать будущим первоклассникам, чтобы они хорошо учились, слушались своих учителей-наставников, занимались творчеством и спортом и выросли достойными гражданами России», - отметил Валерий Филимонов.