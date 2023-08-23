Общество

Навигаторы в современном мире: на августовском педсовете в Пскове поговорили о воспитательной роли педагогов

В преддверии начала учебного года в Пскове прошло августовское областное педагогическое совещание. Традиционная встреча представителей профессионального сообщества состоялась на площадке Псковского технического лицея, который в этом году открыл двери после масштабных ремонтно-реставрационных работ в рамках нацпроекта «Образование». В обновленном актовом зале участники большого педсовета обсудили итоги и перспективы реализации федеральных и региональных проектов в сфере образования, а также роль педагогов в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Подробности — в репортаже корреспондента Псковской Ленты Новостей.

В пленарном заседании педсовета приняли участие представители региональной власти, Псковского областного Собрания депутатов, регионального комитета по образованию, Российского общества «Знание», а также руководители общеобразовательных организаций, учреждений дошкольного, среднего профессионального и дополнительного образования, учителя-предметники, представители профсоюзных организаций.

Народная профессия

Мероприятие началось с видеообращения министра просвещения РФ Сергея Кравцова, который поблагодарил педагогов за усердный кропотливый труд и неравнодушное отношение к делу. «Вместе мы решаем все поставленные задачи», - сказал он.

Министр напомнил учителям, что это их год: «Президент неоднократно подчеркивал значимость профессии учителя, она поистине народная. В этом году мы запустили акцию «Спасибо учителю!» - откликнулось более полумиллиона россиян: отправлены открытки любимым педагогам и наставникам, сказаны добрые слова в интернете и лично».

Сергей Кравцов подчеркнул, что «профессия востребована, растет престиж и интерес к педагогике среди молодежи». «В эту приемную кампанию поданы рекордные 355 тысяч заявлений в педагогические вузы на педагогические специальности. Уверен, ребята придут в школы и будут продолжать традиции отечественной системы образования», - сказал он.

Министр также сообщил о продолжении выплат за классное руководство, введении денежных призов за победы в профессиональных конкурсах и внедрении с 1 сентября новых квалификационных категорий «педагог-методист» и «педагог-наставник» для того, чтобы у каждого педагога была возможность профессионального роста.

Ориентиры для школы

Затем собравшихся поприветствовал губернатор Михаил Ведерников. Он отметил, что программа августовского педсовета в этом году особенно объемная, интересная, с большим количеством сильных спикеров и экспертов. «Смыслы, которые сегодня прозвучат, имеют принципиальное значение для будущего не только системы образования Псковской области, но и всей нашей страны», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что мы живем во время серьезных вызовов. «Наши школьники учатся в условиях нарастающего информационного шторма. И молодым ребятам сложно ориентироваться без навигации и советов учителей. Именно поэтому мы вместе создаем такую систему образования, которая не только предлагает хорошую базу знаний, но и крепкий мировоззренческий фундамент», - сказал он.

По его словам, перед регионом стоят три важнейших задачи. Первая - строительство современной конкурентной инфраструктуры образования. «В этом направлении удалось достичь беспрецедентной динамики. Только в прошлом году введены в эксплуатацию школы в Великих Луках и Пскове, идет строительство еще двух школ в Пскове и по одной в Гдове и Себеже. Ведется модернизация учреждений образования на приграничных территориях, проведен ремонт 33 школ на общую сумму 1,5 млрд рублей. Созданы точки роста в малых населенных пунктах, открыт центр поддержки одаренных детей «Вега». Такой масштабной модернизации инфраструктуры образования в области не было никогда», - отметил глава региона.

Вторая задача - «воспитание социально ориентированного человека и гражданина, который любит свою страну, знает и уважает свою историю и хочет быть полезным своей стране». Поэтому, по словам губернатора, важная часть этой работы - противодействие фальсификации истории.

Еще одно значимое направление в воспитании гражданина - это профориентация. Для этого создаются профильные классы: психолого-педагогические, медицинские, агроклассы. «Мы четко видим, что ребятам это нужно. В последние годы мы фиксируем рост востребованности среднего профобразования», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Третья задача - поддержка учителей. «Они являются навигаторами, которые помогают детям правильно ориентироваться в современном мире», - сказал он, отметив, что с 2023 года на поддержку педагогических работников правительство Псковской области выделяет более 170 млн рублей. Так, в этом году ввели дополнительные меры поддержки для 100 педагогов-наставников, вдвое увеличили подъемные молодым специалистам, организовали для педагогов санаторно-курортное лечение.

«Мы с вами формируем конкурентоспособную, современную систему образования. Наша стратегическая задача - обеспечить регион профессиональными кадрами, способными двигать вперед экономику, промышленность, сельское хозяйство, медицину, культуру. Мы работаем с вами вместе: честно, увлеченно, активно и эффективно», - заключил он.

«Беспрецедентный объем ответственности»

Врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков отметил, что из того беспрецедентного объема задач, которые стоят перед системой образования, многие уже выполняются.

В ближайшие два года в области будет построено 8 общеобразовательных учреждений. В каждой школе открываются «Точки роста», только в этом году их создано более 30. В кружки и секции пришли 3 тысяч человек. Обновлен фонд учебной литературы.

С 1 сентября вводятся ставки советников директоров по воспитанию в рамках проекта «Патриотическое воспитание граждан РФ». В 74 образовательных учреждениях области созданы отделения Всероссийского движения молодежи.

В рамках Года педагога и наставника реализуется региональный комплекс мер поддержки педагогических работников, выделены дополнительные средства шести победителям конкурсного отбора «Земский учитель». Ежемесячное материальное стимулирование получают 100 педагогов-наставников. Для 500 педагогов выделена субсидия на бесплатное посещение культурно-массовых мероприятий. Кроме того, в 2023 году 22 педагога станут участниками финала президентского конкурса «Классная тема». Набирает обороты сотрудничество с общероссийской общественно-государственной просветительской организацией Российское общество «Знание».

По словам Андрея Ермакова, с 2022 по 2024 гг. на реализацию всех проектов в систему образования Псковской области будет вложено более 9 млрд рублей федеральных средств. «Это беспрецедентный объем проектов, беспрецедентный объем задач, беспрецедентный объем ответственности», - заявил врио председателя комитета.

Однако председатель комитета подчеркнул, что инфраструктура без людей теряет ценность и не несет никакого смысла. С 1 сентября начинают работу советники директоров по воспитанию. Уже более 100 организаций вовлечено эту работу, и в следующем году ее будем продолжать», - сказал он.

Что касается профориентации, в регионе существует своя система, которая успешно работает. «Мы запустили нашу программу по финансовой грамотности, которая реализуется совместно с Федеральной налоговой службой. Спасибо коллегам за включенность в эту работу. Мы понимаем, что профориентация помогает школьникам выбрать оптимальную образовательную траекторию», - отметил Андрей Ермаков.

Результаты этой работы уже очевидны: рабочие профессии становятся все более востребованными. «У нас в этом году рекордный набор - более 3200 первокурсников в учреждениях СПО. А общий объем студентов превысил 10 тысяч человек. Растут и успехи наших студентов: более чем по 10 компетенциям наши ребята вошли в десятку лучших в стране по итогам национального чемпионата», - заявил он.

В заключение Андрей Ермаков поблагодарил присутствующих, в частности, первого заместителя губернатора области Веру Емельянову и председателя Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Наталью Горбачеву. «Только единой командой мы сможем добиться результатов, которые обозначили», - сказал он.

Также участникам педсовета рассказали о проектах Российского общества «Знание». Как отметил руководитель управления по развитию СЗФО департамента по работе с регионами общества Сергей Большаков, президент в своем Послании сказал, что знание должно стать одной из ценностей общества. «Наши главные цели - это создание условий для гражданской и личностной самореализации молодежи России. Будущее принадлежит молодым. Они - самый ценный наш капитал»,- подчеркнул Сергей Большаков.

Общество «Знание» - это 89 региональных отделений, 22 тысячи лекторов, 100 тысяч лекций, 1,5 млрд просмотров в сети Интернет и 50 млн участников мероприятий и проектов. По словам Сергея Большакова, Псковская область активно участвует в работе общества, и поблагодарил ПОИПКРО и комитет по образованию за то, что дают импульс мероприятиям и проектам.

Намерения о дальнейшем сотрудничестве Российского общества «Знание» и Псковской области были закреплены в соглашении между правительством региона и филиалом общества «Знание» в Псковской области, которое было подписано Михаилом Ведерниковым и Сергеем Большаковым.

Стать примером

Задачи по воспитанию подрастающего поколения были рассмотрены на встрече председателя комитета по образованию Андрея Ермакова с советниками по воспитанию.

Как пояснила региональный координатор Всероссийского проекта «Навигаторы детства» в Псковской области Юлия Колбасова, должность советника по взаимодействию с молодежными и общественными объединениями введена для решения стратегических задач усиления воспитательной составляющей в образовательных учреждениях.

«На протяжении нескольких лет на федеральном уровне шла дискуссия о том, как воспитательный компонент не упустить из сферы нашего воздействия. Заместитель директора по воспитанию занят решением большого количества операционных задач и нам нужен человек, который может сфокусироваться на работе с детьми без обременений формального характера. Должность советника директора по воспитанию – это должность проводника национальной идеи в умы и сердца ребят», - сказал Андрей Ермаков.

По его словам, комитет по образованию видит в советниках своих помощников: «Мы хотим, чтобы дети в школах ориентировались на вас, как на человека, который может стать для них примером. Ваша работа – это просвещение. Мы должны научиться эффективно работать и, прежде всего, в интересах ребят».

«Эффективность - это скорость и качество»

Во второй половине дня Августовское совещание продолжилось работой тематических секций, круглых столов и мастерских. В работе каждого из них приняли участие представители экспертного сообщества, педагоги-практики, управленческий состав.

Управленцы региона – руководители местных органов самоуправления в сфере образования – директора образовательных организаций смогли задать первому заместителю Губернатора Псковской области Вере Емельяновой и врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрею Ермакову волнующие вопросы.

«Сегодня эффективность работы управленца – это скорость и качество», – отметила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

По словам врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрея Ермакова, сегодня государство, а также региональные власти оказывают беспрецедентную поддержку сфере образования. Решение пусть наболевших, но частных вопросов, например, таких, как кадровый дефицит и включение в программу капитального ремонта, в первую очередь требуют инициативы от самих муниципалитетов. Руководитель регионального комитета отметил, что необходимо проводить планомерную, активную работу со школьниками и действующими студентами, приглашать их вернуться в свои районы и делать так, чтобы ребята действительно захотели вернуться.

Не менее ярко прошел круглый стол «Вектор развития классного руководителя». Инициативная группа педагогов во главе с учителем русского языка и литературы школы №1 г. Великие Луки, финалиста проекта «Классная тема» Татьяной Рассоловой предложила создать региональную Ассоциацию классных руководителей.

«Большинством голосов было принято решение о создании Ассоциации классных руководителей Псковского региона – профессионального сообщества для поддержки и развития инновационной деятельности классных руководителей Псковской области», – сообщила Татьяна Рассолова.

Комитет по образованию Псковской области поддержал инициативу и пообещал оказать всяческую поддержку и методическое сопровождение в реализации задуманного.

Особое внимание было уделено развитию компетенции финансовой грамотности у молодого поколения. На секции «Современные тренды методического сопровождения педагогов и управленческих кадров» начальник Управления профессионального развития Федеральной Налоговой Службы Сергей Токарев отметил, что формирование налоговой культуры – важная составляющая воспитательной работы в школах.

«С этого учебного года тема "Налоговая грамотность" вошла в программу курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» с этого учебного года, - рассказал Сергей Токарев. – А 7 ноября педагоги Псковской области при поддержке ФНС России первыми в стране проведут урок налоговой грамотности в 1-11 классах».

Светлана Синцова