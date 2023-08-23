Общество

Псковский губернатор передал родственникам погибшего Героя «Золотую Звезду»

«Золотая Звезда» Героя Российской Федерации передана родственникам гвардии майора Павла Горбоконенко, погибшего в ходе специальной военной операции. Высшей государственной награды он удостоен за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Церемония с участием губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в четверг, 24 августа, состоялась в правительстве региона. На памятном мероприятии также присутствовал врио заместителя командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Вадим Фурманов.

«Для меня большая честь по поручению президента вручить вашей семье Звезду Героя. Павел Александрович был настоящим офицером, примером для многих. И ценой собственной жизни он спас не только свою группу, а, может быть, сотни мирных жителей, предотвратив продвижение вражеской диверсионной группы в Белгородскую область. Мы всегда будем благодарны ему за это. Сделаем все, чтобы его память была увековечена, чтобы вы чувствовали, что являетесь частью нашей большой семьи и всегда сможете на нас рассчитывать», — обратился к родственникам Михаил Ведерников и вручил супруге медаль «Золотая Звезда» Героя России.

Матери погибшего почетную грамоту президента Российской Федерации вручил Вадим Фурманов.

Затем за чашкой чая Михаил Ведерников пообщался с семьей военнослужащего — супругой, сыновьями и матерью. Он выслушал их пожелания и заверил, что региональные власти не оставят без внимания их просьбы, и семье будет оказана всесторонняя поддержка.