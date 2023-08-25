Общество

Более 10 человек пришли на прием к руководству псковских приставов

Более 10 человек пришли на прием к руководству псковских приставов. Об этом Псковской Ленте новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УФССП России по Псковской области

Псковичей принимала начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения и работы с обращениями граждан и организаций Оксана Микитяк.

Вопросы обратившихся граждан касались взыскания алиментов. Обратилось 12 взыскателей по исполнительным производствам с различными вопросами.

«Не одно обращение не останется без внимания. Все поступившие вопросы будут рассмотрены. Итоги рассмотрения будут сообщены обратившимся гражданам», – отметили приставы.