Общество

Дефицит кадров в строительстве и ЖКХ составляет 300 тысяч человек – Минстрой

Дефицит работников в сфере строительства фиксируют в России. На сегодняшний день, по словам главы кадрового отдела Минстроя Елены Сенкевич, нехватка кадров оценивается в 200 тысяч человек.

«Дефицит - около 200 тысяч человек в строительстве и еще 100 тысяч в сфере ЖКХ», - сказала Сенкевич, добавив, что нехватка есть в 75 регионах России.

Чиновница отметила, что рабочих специальностей в принципе не хватает, и сама профессия перестала быть престижной. По словам Сенкевич, профориентацию в школах надо начинать проводить с 5 класса, пишет RuNews24.

Статистика вакансий говорит, что в России сейчас востребованы штукатуры и монтажники (число вакансий увеличилось в 3,1 раза). Также предприятия испытывают потребность в сварщиках, отделочниках и бригадирах.

Ранее на дефицит кадров обратил внимание премьер-министр РФ Михаил Мишустин, заявив, что это серьезная проблема. По оценкам экспертов, кадровый голод достиг максимума с 1996 года.

Дефицит кадров в стране связывают с оттоком мигрантов.