Общество

Александр Котов оценил работу актива Островского района

Председатель Псковского областного Собрания Александр Котов оценил работу актива Островского района. 25 августа спикер вместе с губернатором Михаилом Ведерниковым и коллегами по парламенту Арменом Мнацаканяном и Андреем Михайловым в ходе рабочей поездки в Островский район осмотрел несколько объектов и встретился с активом муниципалитета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Когда команда работает, как отлаженный механизм, когда в ней нет случайных людей, когда все понимают друг друга и могут рассчитывать на помощь, ситуация меняется на глазах – даже если уже достигнуты не слабые результаты», – уверен председатель областного Собрания Александр Котов.

По мнению спикера, каждый в команде должен делать своё дело с полной отдачей. В качестве примера Александр Котов привёл неравнодушных активистов ТОСов на нижнем уровне местного самоуправления, глав поселений, района, депутатов и, наконец, лидера-губернатора, который со всей ответственностью относится к обращениям и выполнению общих задач.

«Команда – это когда, с одной стороны, все вовлечены в процесс, а с другой, все задействованы. Если на самом деле все заинтересованы, если нет случайных людей, система работает чётко и используются все возможные механизмы. Как только появляются случайные люди, система начинает давать сбой, и там, где можно привлечь 1 миллиард 300 млн рублей (прим. – такие результаты у Островского района), получается 200 млн, да и те сами свалились на голову», – добавил Александр Котов и уточнил, что последний пример вполне реален – столько сумел заработать Пустошкинский район при прежней главе, причём, основная часть суммы поступила по линии здравоохранения без участия местной власти.