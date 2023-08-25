Общество

Почти 18 млн рублей готовы направить на строительство зданий отдыха медперсонала в Пскове и Палкино

Здания отдыха медицинского и немедицинского персонала построят на территории Псковской межрайонной больницы (Псков, Ленинградское шоссе, 65), а также в филиале медицинского учреждения в Палкино (улица Строителей, 14). Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Изображения из проектной документации / ООО «Скандинавия Проект 2»

Два строения будут состоять из тамбура, комнаты отдыха персонала, комнаты приема пищи, кладовой уборочного инвентаря, душа, санузла и комнаты психологической разгрузки.

Подрядчиков определят в ходе электронных аукционов 5 и 6 сентября. Работы необходимо завершить до 25 декабря 2023 года.

Начальная (максимальная) цена контрактов – 9 млн 84 тысячи 714 рублей (Псков), 8 млн 691 тысяча 154 рубля (Палкино).

Заказчик работ - Псковская межрайонная больница.

Строительство объектов будет вестись в рамках реализации государственной программы Псковской области «Развитие здравоохранения» по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов государственной собственности в рамках основного мероприятия» / «Совершенствование оказание скорой, в т.ч. скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».