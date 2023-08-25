Общество

Фестиваль «Петровская флотилия Петра I» начался в Великих Луках. ВИДЕО

В историческом центре Великих Лук, а именно в акватории и на набережной реки Ловать начался фестиваль «Петровская флотилия Петра I». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Видео: администрация города Великие Луки

Фестиваль открыл сам Петр Великий, который вместе со своей свитой проплыл по Ловати и поприветствовал великолучан, а также гостей города.

В 13:30 здесь стартовали «Водные забавы». Любой желающий сможет прокатиться на плавательных средствах – катамаранах и лодках и принять участие в испытании, успешное прохождение которого принесет победителям памятные призы.