Общество

Журавля с открытым переломом ноги спасают в псковском подворье

Журавля с очень сложным открытым переломом ноги привезли в подворье «Птичий дворик» в Псковском районе. Об этом сообщается в группе подворья в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: подворье «Птичий дворик»

«Сделали операцию, теперь ждём, выкарабкается или нет. Надеемся, верим. Его нашли на острове Залита, двое журавлей кружили над озером привлекая внимание людей, пытаясь показать путь к пострадавшему молодому журавлю», - рассказали в подворье.

Птице около года. На катере его привезли в город.

«Операция была не из лёгких, врач провел остеосинтез - вставили стержень, сделали всё, что могли. Из положительного только то, что рана совсем свежая была. Сейчас журавлик в тяжёлом состоянии. Будем ставить противовоспалительные уколы, выхаживать», - уточнили в подворье.