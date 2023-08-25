Традиционный «Великолукский благовест» состоялся на соборной площади

Звоном колоколов Свято-Вознесенского собора начался «Великолукский благовест», который традиционно дает старт всем праздничным мероприятиям, посвященным Дню города, и проходит на соборной площади. Даже дождь не смог отметить традицию и не испугал великолучан, которые пришли на церковную площадь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.
Фото здесь и далее: Александр Воробьев
С приветственным словом к великолучанам и гостям города обратился глава Великих Лук Николай Козловский. Поздравив всех с 857-й годовщиной со дня первого упоминания города в летописи, он отметил, что именно благодаря мужеству, патриотизму, самоотверженности, стойкости и трудовой доблести жителей, а также особому сильному великолукскому характеру, город Луки стал Великим, заслужил титул города-воина и города-труженика, был удостоен ордена Отечественной войны I степени и почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».
Николай Козловский поблагодарил всех, кто ответственно трудился и трудится на благо Великих Лук, воспитывает молодёжь в духе патриотизма и любви к малой родине. Выразил отдельную признательность ветеранам, а также великолучанам, приумножающим ратную славу города.
«Искренне благодарю наших ветеранов, которые заложили основу благополучия города. С особыми словами уважения и поддержки обращаюсь к нашим защитникам, которые сегодня с честью выполняют задачи специальной военной операции, и их семьям», - сказал Глава Великих Лук.
Всем жителям и гостям города Николай Козловский пожелал крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов и трудовых достижений, счастья и согласия в семьях.
«Пусть наша общая любовь к Великим Лукам, совместная созидательная работа на благо города и в дальнейшем будет обеспечивать его развитие и процветание!», - такими словами завершил своё выступление Николай Козловский.
В этот день по традиции чествовали великолучан, которые своим трудом внесли большой вклад в дело развития и процветания родного города. Среди них - педагоги, медики, рабочие и инжерно-технические работники.
От имени председателя Псковского областного Собрания депутатов великолучан поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.
За многолетний добросовестный труд Александр Братчиков наградил благодарностью Псковского областного Собрания депутатов консультанта комитета культуры администрации города Великие Луки Ольгу Карпинскую.
Со словами приветствия к горожанам обратился Епископ Великолукский и Невельский Сергий. «857 лет назад Великие Луки упоминаются в летописи. За такой промежуток времени Великие Луки показали себя особым городом. Задерживали натески разных врагов. Возродились из пепла после Великой Отечественной войны силами неравнодушных жителей. У Великих Лук великое будущее», - подчеркнул Владыка Сергий.
Из рук Епископа Великолукского и Невельского Сергия получили награды Великолукской епархии: заместитель главы города Николай Андросович, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, заместитель главы городской администрации Татьяна Лозницкая, а также заместитель начальника управления образования города Инна Репях.
С приветственной речью к горожанам обратился глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. «Забота о детях, молодёжи, взрослых и пожилых жителях, о повышении качества их жизни и укреплении экономического потенциала Великих Лук – это ключевые задачи городской власти. Для их выполнения проводится большая системная работа», - сказал он и выразил уверенность, что общими усилиями, совместным трудом руководства и жителей Великих Лук, город добьётся ещё более серьёзных результатов в развитии.
В этот день чествовали и семьи великолучан, которые прожили в любви и согласии много лет. В этом году это были семья Егоровых и семья Зайцевых. Первый заместитель главы города Светлана Степанова вручила им медали «За любовь и верность».
Далее жителей города воинской славы с праздником поздравили заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец, а также делегация из Полоцка.
В празднике приняли участие камерный хор «Кант» и фольклорный коллектив «Заряница», а также народный коллектив «Традиция». После окончания первого на сегодня праздничного мероприятия всех его гостей пригласили отведать традиционный великолукский яблочный пирог.