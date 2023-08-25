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Традиционный «Великолукский благовест» состоялся на соборной площади

Звоном колоколов Свято-Вознесенского собора начался «Великолукский благовест», который традиционно дает старт всем праздничным мероприятиям, посвященным Дню города, и проходит на соборной площади. Даже дождь не смог отметить традицию и не испугал великолучан, которые пришли на церковную площадь, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: Александр Воробьев

С приветственным словом к великолучанам и гостям города обратился глава Великих Лук Николай Козловский. Поздравив всех с 857-й годовщиной со дня первого упоминания города в летописи, он отметил, что именно благодаря мужеству, патриотизму, самоотверженности, стойкости и трудовой доблести жителей, а также особому сильному великолукскому характеру, город Луки стал Великим, заслужил титул города-воина и города-труженика, был удостоен ордена Отечественной войны I степени и почётного звания Российской Федерации «Город воинской славы».

«Продолжая эти славные традиции честного служения Отечеству и своим Великим Лукам, сегодня мы с вами, дорогие великолучане, приумножаем потенциал нашего города, развиваем его промышленность, укрепляем экономику, модернизируем социальную сферу и инфраструктуру, чтобы Великие Луки и в дальнейшем прочно удерживали статус промышленного и культурного центра региона, столицы спортивного воздухоплавания», - подчеркнул он.

Николай Козловский поблагодарил всех, кто ответственно трудился и трудится на благо Великих Лук, воспитывает молодёжь в духе патриотизма и любви к малой родине. Выразил отдельную признательность ветеранам, а также великолучанам, приумножающим ратную славу города.

«Искренне благодарю наших ветеранов, которые заложили основу благополучия города. С особыми словами уважения и поддержки обращаюсь к нашим защитникам, которые сегодня с честью выполняют задачи специальной военной операции, и их семьям», - сказал Глава Великих Лук.

Всем жителям и гостям города Николай Козловский пожелал крепкого здоровья, успехов в реализации намеченных планов и трудовых достижений, счастья и согласия в семьях.

«Пусть наша общая любовь к Великим Лукам, совместная созидательная работа на благо города и в дальнейшем будет обеспечивать его развитие и процветание!», - такими словами завершил своё выступление Николай Козловский.

В этот день по традиции чествовали великолучан, которые своим трудом внесли большой вклад в дело развития и процветания родного города. Среди них - педагоги, медики, рабочие и инжерно-технические работники.

От имени председателя Псковского областного Собрания депутатов великолучан поздравил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков.

«В Великих Луках живут люди, которые любят свою родную землю и делают все возможное для процветания города. Горожане также хранят память о своих прославленных земляках», - отметил в своей речи Александр Братчиков.

За многолетний добросовестный труд Александр Братчиков наградил благодарностью Псковского областного Собрания депутатов консультанта комитета культуры администрации города Великие Луки Ольгу Карпинскую.

Со словами приветствия к горожанам обратился Епископ Великолукский и Невельский Сергий. «857 лет назад Великие Луки упоминаются в летописи. За такой промежуток времени Великие Луки показали себя особым городом. Задерживали натески разных врагов. Возродились из пепла после Великой Отечественной войны силами неравнодушных жителей. У Великих Лук великое будущее», - подчеркнул Владыка Сергий.

Из рук Епископа Великолукского и Невельского Сергия получили награды Великолукской епархии: заместитель главы города Николай Андросович, глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, заместитель главы городской администрации Татьяна Лозницкая, а также заместитель начальника управления образования города Инна Репях.

С приветственной речью к горожанам обратился глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. «Забота о детях, молодёжи, взрослых и пожилых жителях, о повышении качества их жизни и укреплении экономического потенциала Великих Лук – это ключевые задачи городской власти. Для их выполнения проводится большая системная работа», - сказал он и выразил уверенность, что общими усилиями, совместным трудом руководства и жителей Великих Лук, город добьётся ещё более серьёзных результатов в развитии.

В этот день чествовали и семьи великолучан, которые прожили в любви и согласии много лет. В этом году это были семья Егоровых и семья Зайцевых. Первый заместитель главы города Светлана Степанова вручила им медали «За любовь и верность».

Далее жителей города воинской славы с праздником поздравили заместитель командующего Воздушно-десантными войсками России, бывший командир 76-й десантно-штурмовой дивизии, гвардии генерал-майор Алексей Наумец, а также делегация из Полоцка.

В празднике приняли участие камерный хор «Кант» и фольклорный коллектив «Заряница», а также народный коллектив «Традиция». После окончания первого на сегодня праздничного мероприятия всех его гостей пригласили отведать традиционный великолукский яблочный пирог.