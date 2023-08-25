Общество

Более десяти фольклорных и народных коллективов на фестивале «Сетомаа. Семейные встречи»

Более десяти фольклорных и народных коллективов выступят 28 августа в музее-усадьбе народа сето на Международном этнокультурном фестивале «Сетомаа. Семейные встречи». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Изборского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Изборского музея-заповедника

Традиционно гости фестиваля смогут посмотреть на выступление сетоских коллективов. В этом году перед зрителями выступит этнографический ансамбль «Птенцы» из Печорской лингвистической гимназии и семейный сетоский ансамбль «Каарахельбе», а также два фольклорных ансамбля из Красноярского края – старейший ансамбль сетоской песни в Сибири «Лииль» и ансамбль сето «Сиидилииль».

В этом году у псковичей будет возможность ближе познакомиться с древними вепсскими песнопениями и танцами благодаря выступлению фольклорного ансамбля Varasta и увидеть традиционные танцы ижор и води в исполнении фольклорного танцевального коллектива Soikkolaiset.

Порадует гостей в этом году и большое количество русских коллективов. Среди них – заслуженный коллектив народного творчества России ансамбль «СКАЗ» имени Виталия Румянцева, фольклорные ансамбли «Уграда», «Плескава», «Жарница», «Славный городок» и творческая мастерская «Истоки».

Торжественное открытие фестиваля состоится в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово 28 августа в 15:00. Мероприятие продлится до 19:00. Для гостей будет организована ярмарка ремесел, дегустация блюд национальной кухни и творческие мастер-классы, также запланирована работа интерактивных площадок.

Организаторы фестиваля – Государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник «Изборск», Псковский областной центр народного творчества. Мероприятие проводится при поддержке правительства Псковской области.