Общество

Сотрудников промышленных предприятий города наградили в Великих Луках

В рамках торжественных мероприятий, посвящённых 857-й годовщине Великих Лук, состоялось награждение сотрудников промышленных предприятий города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города.

Фото здесь и далее: пресс-служба администрации Великих Лук

Благодарственные письма администрации Великих Лук вручил глава администрации Андрей Беляев. За многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие города наградили 32 великолучанина.

«Великие Луки - один из промышленных, культурных центров Северо-Запада России. Каждый день на заводах, предприятиях города трудятся тысячи горожан и вносят свой вклад в развитие нашего города. Благодарю всех. С Днем города!» - сказал Андрей Беляев.