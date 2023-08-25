Общество

За время работы площадки «Великолукская трапеза» жители города съели тысячу пельменей

Гастрономическая площадка «Великолукская трапеза» работала в Петровском парке в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города Великие Луки, 26 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специально для великолучан и гостей города представили вкуснейшие угощения: окрошка по-великолукски, пельмени «На Ловати», пироги «Великие», уха «Царская».

Партнерами и спонсорами выступили ЗАО «ЗЭТО», Великолукский механико-технологический колледж», магазин «Рыбкин домик».

За время работы жители и гости города съели тысячу пельменей, 50 литров окрошки, 100 литров ухи, 10 пирогов по 2 кг каждый.