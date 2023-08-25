Общество

Фестиваль близнецов проходит в Пскове

В воскресенье, 27 августа, в Пскове проводится традиционный фестиваль «Двойное счастье» для семей, имеющих близнецов, двойняшек и тройняшек. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участники мероприятия собрались в сквере Пограничников на проспекте Энтузиастов.

Здесь работают интерактивные, развлекательные площадки для детей, проходят мастер-классы от партнеров фестиваля. Перед псковичами с хореографическими и вокальными номерами выступают детские творческие коллективы.

Напомним, что фестиваль проходит в рамках ежегодной всероссийской акции «Двойное счастье», которая проводится с 2015 года по инициативе клуба-группы родителей близнецов.