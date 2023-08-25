Общество

Две единицы оружия добровольно сдали псковским росгвардейцам

Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области провели 31 проверку обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан с 21 по 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверок выявили пять административных правонарушений, добровольно сдали две единицы оружия.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминает владельцам гражданского оружия, у которых истекает срок разрешений на хранение и ношение оружия, о необходимости обратиться с документами для перерегистрации имеющегося оружия в подразделения ЦЛРР по месту жительства, за 30 суток до окончания действия разрешения.

Заявление по линии лицензионно-разрешительной работы можно подать через портал государственных услуг.