Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Постскриптум», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Ведущие - Константин Калиниченко и Любовь Кузнецова.

Основные темы программы сегодня:

- Стандарт профориенирования во всех школах страны – очередная новация к 1 сентября.

- Заявления на участия в выборах через ДЭГ нарастают – число желающих приближается к 40 тысячам человек.

- По уровню зарплат Псковская область заняла 73 место по стране – какие критерии учитывались?

- В Пскове прошла приемка улицы Труда – еще один объект капитально отремонтирован по БКД.

- Фестивальный марафон: необычный и очень интересный фестиваль «Воевода Шуйский» и уже ставшее привычным Crescendo с Денисом Мацуевым.

В программе традиционно прозвучит политический комментария обозревателя Александра Савенко.

Присоединяйтесь к обсуждению по телефону: 56-73-72.