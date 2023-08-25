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Александр Борисов: Псково-Печерский монастырь – это не только оплот православия, но и неприступная крепость

Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов поздравил псковичей с 550-летием со дня основания Псково-Печерского монастыря. Текст поздравления опубликован в Telegram-канале регионального отделения РВИО.

«Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь отмечает сегодня знаменательную дату - 550-летие со дня основания. Уникальная обитель за свою долгую историю никогда не закрывалась и всегда была и остается одним из важнейших духовных центров православного мира, который привлекает тысячи паломников. Псково-Печерский монастырь – это не только оплот православия, но и неприступная крепость на северо-западных рубежах Русской земли», - сказал он.

Александр Борисов напомнил, что каменные стены обители и доблесть ее защитников не раз отражали атаки агрессивных соседей.

«В летопись воинской славы России золотыми буквами вписана доблесть защитников православной твердыни, которые в 1581 году почти два с половиной месяца выдерживали осаду войск Стефана Батория. В самый напряженный момент штурма, когда осаждавшие готовы были ворваться в обитель, иноки принесли к пролому главную монастырскую святыню - икону Успения Божией Матери. Она вдохновила защитников и приступ был отражен. В итоге интервенты с позором отступили от стен монастыря. Искренне поздравляю всех печерян и жителей Псковской области с историческим юбилеем. Желаю здравия и благополучия наместнику монастыря, владыке Тихону, монастырской братии, прихожанам и всем жителям Печор», - заключил он.