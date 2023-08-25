Общество

Три тысячи первоклассников сядут за парты в Пскове в этом году

В этом году в Пскове почти 28 тысяч школьников сядут за парты, из них 3 тысячи 69 - первоклассники. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своем Telegram-канале.

«К приему детей в школах все готово: завершен ремонт, куплены учебники и оборудование. А учителя с нетерпением ждут своих подопечных. Радует, что в этом году в школы и детские сады пришли работать 57 молодых специалистов», - написал он.

Для опытных педагогов и тех, кто только начинает свой путь в профессии, запускают конкурс «Наставник года» с фондом 400 тысяч рублей. Он пройдет уже в этом году, результаты подведут ко Дню учителя.