Общество

Игорь Иванов: Пусть этот учебный год станет для всех вас временем новых знаний

С Днём знаний учеников, студентов, учителей и преподавателей поздравил глава Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

«Этот день – особенный и значимый для каждого из нас. Он символизирует начало нового учебного года, наполненного знаниями, открытиями и достижениями. Для родителей это день, когда они с гордостью провожают своих детей в школу, желая им успехов и благополучия. Для детей же это время новых впечатлений, знакомств и возможностей», - отметил Игорь Иванов.

Он пожелал всем ученикам успешной учебы, интересных уроков и ярких впечатлений. Родителям – терпения, поддержки и понимания в трудные моменты.

«Пусть этот учебный год станет для всех вас временем новых знаний, достижений и радости от учёбы! С Днём знаний!» - заключил Игорь Иванов.