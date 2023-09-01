Общество

Чаще всего россияне считают своими наставниками родителей и педагогов – опрос

78% россиян в возрасте 14 лет и старше считают, что в их жизни есть человек, которого можно назвать наставником; чаще всего это ближайшие родственники и педагоги, следует из совместного исследования Российского общества «Знание» и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в июне.

Чаще всего определяющую роль в формировании жизненного пути и мировоззрения жителей страны играют родители, опекуны, бабушки или дедушки: большинство россиян – 38% респондентов – называют своими наставниками именно их. Также чаще остальных россияне называют в качестве наставников учителей и преподавателей (32%). У молодежи (16-35 лет) обе эти группы идут наравне и набирают 34%.

Реже наставниками для россиян становятся коллеги по работе (21%), духовные лица (7%), спортивные тренеры (6%) и общественные деятели (6%). О том, что такой фигуры в их жизни нет, заявили только 18% опрошенных.

При этом большинство участников опроса считает, что наставник должен быть требовательным (75%) и практико-ориентированным (71%), а также придерживаться прогрессивных взглядов (64%). Кроме того, 61% опрошенных важно, чтобы их наставник был гибким во мнении и стольким же - чтобы допускал возможность неформального общения.

Менее предпочтительным для россиян оказались такие качества наставника, как уступчивость (17%), приверженность формальному стилю общения (32%) и консервативные взгляды (26%). Лишь 20% респондентов хотели бы в роли наставника видеть человека, занимающегося решением теоретических вопросов, и 22% — незнакомого им лично.

Всероссийский совместный опрос Российского общества «Знание» и ВЦИОМ проводился в июне 2023 года. В опросе приняли участие 2 004 россиян 14 лет и старше. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного и очного опроса. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.