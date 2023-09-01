Общество

Губернатор проконтролировал в Порхове реализацию крупнейшего в регионе проекта комплексного развития сельских территорий

В Порхове проводится масштабная реконструкция очистных сооружений канализации на улице Песочной. Важный для районного центра объект вошел в программу комплексного развития сельских территорий, которую финансирует Минсельхоз России. Стоимость контракта — более 670 млн рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Порховский район посетил предприятие вместе со спикером Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым и другими официальными лицами.

На объекте подрядная организация осуществляет земляные работы — ведет строительство площадок, на которых в дальнейшем разместится производственно-технологическое оборудование.

Глава региона спросил, есть ли сложности. Подрядчик сообщил, что все вопросы решаются в рабочем режиме.

Михаил Ведерников подчеркнул, что проект приоритетный, его эффект заметно скажется на комфорте жителей и экологической составляющей района.

«Постарайтесь, чтобы все было в графике. Проекты сложные, весомые по деньгам. Если мы хоть немного будем выбиваться из сроков, нам могут обрезать финансирование, и мы рискуем минимум на год попасть в стоп-лист программы Минсельхоза», — подчеркнул губернатор и поручил руководителям профильных комитетов держать все работы на объекте под контролем.