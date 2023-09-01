Общество

Торжественная линейка школы №1 прошла в Великих Луках

Участие в торжественной линейке в школе №1 города Великие Луки принял секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Госдумы Александр Козловский.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram

Праздник уже второй год подряд проходит на территории «Луки Парк». В этом учебном году учреждение образования открыло свои двери для 600 учеников, сегодня впервые за парту сели 75 первоклассников.

«На празднике вручил благодарственное письмо директору школы Елене Воробьевой. Она уже много лет с полной отдачей вкладывает все свои силы, знания и опыт в родную школу, для блага учителей и детей. Елена Вячеславовна сумела сформировать профессиональную команду педагогов, которые дают ребятам знания и помогают раскрыть таланты. Особые слова благодарности за многолетний труд и профессионализм выразил учителю русского языка и литературы Татьяне Борисовне Рассоловой и учителю начальных классов Юлии Ивановне Анушенковой. Татьяна Борисовна показывает колоссальную профессиональную активность. О ее успешном участии в проекте "Классная тема" знают все. А сейчас она ведет собственную программу на радио. Юлия Ивановна активно и успешно участвует в профессиональных форумах и конкурсах. В числе ее достижений — победа в региональном этапе третьего Всероссийского конкурса среди классных руководителей», - отметил Александр Козловский в своем Telegram-канале.

В День знаний ученикам 9-11 классов Александр Козловский преподнес подарок - он пригласил посетить Госдуму с экскурсией.

«Буду рад встретиться! В этот праздничный день желаю всем ученикам быть старательными и послушными, с легкостью покорять вершины. Педагогам желаю благодарных учеников и неиссякаемого энтузиазма в их нелегком, но благородном труде, а родителям – быть надежной опорой для своих детей на пути к новым достижениям», - добавил он.