Общество

Перевозки пассажиров на Октябрьской железной дороге выросли почти на 5%

В январе-августе 2023 года на Октябрьской железной дороге было перевезено 111,8 млн пассажиров, что на 4,9% превышает показатели аналогичного периода 2022 года. Из них 97,9 млн составили пассажиры пригородного сообщения (+4,3%), 13,9 млн – пассажиры дальнего следования (+8,8%), сообщили Псковской Ленте Новостей в службе корпоративных коммуникаций

Октябрьской железной дороги.

Пассажирооборот по итогам восьми месяцев вырос на 7,7% и составил 14,1 млрд пасс-км, в том числе в пригородном сообщении – 3,8 млрд пасс-км (+5%), в дальнем следовании – 10,3 млрд пасс-км (+8,8%).

В августе 2023 года на Октябрьской железной дороге перевезено 16,4 млн пассажиров, что на 3,7% выше уровня августа 2022 года. Из них в пригородном сообщении – 14,1 млн пассажиров (+3,2%), в дальнем следовании – 2,3 млн пассажиров (+6,6%).

Пассажирооборот в августе составил 2,4 млрд пасс-км, что на 5,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в пригородном сообщении пассажирооборот составил 589 млн пасс-км (+3,4%), в дальнем следовании – 1,8 млрд пасс-км (+6,2%).