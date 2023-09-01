Общество

Молодой офтальмолог получит служебное жильё в Опочецком районе

Молодого врача-офтальмолога Веронику Неклюдову приняли на работу в Опочецкую межрайонную больницу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

«Сегодня 1 сентября - День знаний. Всегда приятно, когда студенты после получения образования в ведущих федеральных вузах приезжают работать в Псковскую область. В Опочецкую межрайонную больницу на работу принят молодой специалист врач-офтальмолог Вероника Неклюдова. Вероника Сергеевна была целевым ординатором, она будет работать в амбулаторном поликлиническом звене медицинской организации», - рассказали в комитете.

Для врача уже приготовлено служебное жильё, также молодой специалист получит выплаты по программе «Земский доктор».