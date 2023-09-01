Общество

Псковские мусорные полигоны станут недоступны после открытия «Экотехнопарка»

Все полигоны твёрдых бытовых отходов в Псковской области будут закрыты, как только начнёт работу «Экотехнопарк», заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на встрече с активом Порховского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Глава региона отметил, что планы остаются прежними: до конца 2024 года все строительные работы на новом предприятии по обращению с отходами должны быть завершены.

«Как и говорили мы, с момента начала работы экотехнопарка в Палкинском районе, все остальные свалки по Псковской области будут закрыты, и порховская – в первую очередь, как мы и договаривались», – пообещал Михаил Ведерников.





Губернатор сообщил, что буквально накануне прошло большое совещание с Российским экологическим оператором, в ходе которого обсуждались объёмы субсидии из областного бюджета. «Сейчас мы утверждаем все параметры, по сути определяем подрядчика, и подрядчик физически выходит на строительство полигона», – конкретизировал глава региона.

Опережая события, Михаил Ведерников предложил порховичам уже в начале следующего года вместе приступить к подготовке проекта рекультивации. Такие работы, по словам губернатора, потребуют не меньше года, своевременное решение позволит максимально сократить временной промежуток между прекращением работы полигона и его рекультивацией.