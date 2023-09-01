Общество

Опубликована программа фестиваля «Территория детства» в Пскове

Фестиваль «Территория детства» пройдет в Пскове 2 сентября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Свои образовательные программы и направления они представят на тематических площадках. Мероприятия пройдут в Финском парке и парке Строителей с 12:00 до 18:00.

Среди участников - школы танцев, спортивные секции, студии рисования и раннего развития детей, языковые школы и школы программирования, театральные и вокальные кружки, и даже дрессированные собаки, а также другие организации, которые работают для обеспечения досуга и образования детей.

Участники будут проводить мастер-классы, флешмобы, квесты, разыгрывать подарки и демонстрировать таланты своих учеников.