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Общество

Опубликована программа фестиваля «Территория детства» в Пскове

02.09.2023 09:19|ПсковКомментариев: 0

Фестиваль «Территория детства» пройдет в Пскове 2 сентября. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Свои образовательные программы и направления они представят на тематических площадках. Мероприятия пройдут в Финском парке и парке Строителей с 12:00 до 18:00. 

Среди участников - школы танцев, спортивные секции, студии рисования и раннего развития детей, языковые школы и школы программирования, театральные и вокальные кружки, и даже дрессированные собаки, а также другие организации, которые работают для обеспечения досуга и образования детей.

Участники будут проводить мастер-классы, флешмобы, квесты, разыгрывать подарки и демонстрировать таланты своих учеников.

Источник: Псковская Лента Новостей
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