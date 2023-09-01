Фестиваль «Территория детства» проходит в Пскове. ФОТО

Фестиваль «Территория детства» проходит в Псков, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Образовательные программы и направления участники представляют на тематических площадках. Мероприятия пройдут в Финском парке и парке Строителей до 18:00.
Среди участников - школы танцев, спортивные секции, студии рисования и раннего развития детей, языковые школы и школы программирования, театральные и вокальные кружки, и даже дрессированные собаки, а также другие организации, которые работают для обеспечения досуга и образования детей.
Для псковичей проводят мастер-классы, флешмобы, квесты, разыгрывают подарки и демонстрируют таланты своих учеников.