Общество

Как организовать рабочее место школьника, объяснил детский ортопед

Одна из главных ошибок при обустройстве рабочего места школьника – стул и стол не подходят ребенку по росту. Об этом рассказал детский ортопед, спинальный хирург, кандидат медицинских наук Денис Маламашин.

По его словам, выбрать стул поможет правило «трех прямых углов»: ребенок должен сидеть за столом в таком положении, чтобы его тазобедренные, коленные и голеностопные суставы были согнуты под углом 90 градусов. То есть спина должна быть прямая, а стопы – упираться в пол, пояснил врач.

«Стул может быть самым простым, но со спинкой, чтобы была возможность давать позвоночнику отдых, опираясь на нее. И лучше отказаться от вариантов с подлокотниками. Тогда не будет соблазна опираться на локоть и сидеть развалившись. Также не рекомендую выбирать школьнику крутящийся компьютерный стул и модель на колесиках. Ребенку будет трудно занять на нем удобное положение относительно стола», – добавил врач «Москве 24».

Теперь нужно определиться с высотой рабочей поверхности. Чтобы правильно подобрать стол, ребенку надо сесть за него и положить руки на столешницу – как за школьной партой. Затем поднять руку, не отрывая локоть от поверхности, – кончики пальцев должны оказаться у мочки уха. В этом случае стол можно однозначно брать, отметил Маламашин.

Если ребенок долго сидит в неправильном положении, он будет уставать, появятся неприятные и болезненные ощущения в мышцах. Кроме того, у школьника начнет портиться осанка, предупредил ортопед. В то же время эксперт подчеркнул, что сколиоз от этого все же не разовьется. Специалист назвал подобные утверждения мифом.

Если на рабочем месте ребенка не продумана система хранения вещей, создается хаотичная обстановка, в которой трудно сосредоточиться, рассказала профессиональный организатор пространства Мария Скидан.

«Однако важно не допустить серьезную ошибку – организовать систему хранения без участия ребенка. Действовать необходимо совместно, чтобы школьнику была удобна и понятна логика распределения вещей», - сказала она.

Эксперт рекомендует обсудить вместе со школьником, что именно должно стоять на столе. Можно даже составить список самых необходимых предметов, уточнила она. Например, подставка под телефон, настольный календарь и органайзер с минимальным набором канцелярии, пояснила эксперт.

Остальные вещи необходимо распределить на две категории: актуальное и запасное. Первое, это рабочие тетради и учебники, которыми ребенок будет активно пользоваться в течение года. Все эти предметы также надо разделить на категории, каждой из них найти постоянное место и подписать его.

Второе – это чистые тетради, запасные обложки и канцелярия. Их надо сложить вглубь ящиков. Но в удобное для ребенка место, чтобы он мог добраться до них самостоятельно, добавила организатор пространства.