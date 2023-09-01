Общество

Об истории Псковского культурно-просветительского училища рассказали архивисты

60 лет исполнилось 1 сентября со дня открытия Псковского колледжа искусства имени Н.А. Римского-Корсакова (1963). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области

Изначально данное образовательное учреждение получило название: Псковское областное культурно-просветительское училище. А располагалось оно в Пушкинских Горах. С октября 1967 года его перевели в региональный центр.

Празднование 20-летия областному культпросветучилища. На трибуне его директор Ю. Н. Андреев

«Под учебные классы училищу предоставлены 11 комнат в здании филиала Северо-Западного политехнического института, занятия в которых проводятся с 8 до 22 часов», - говорится в докладной записке директора Псковского областного культурно-просветительного училища А. Дударева к заместителю председателю облисполкома П.С. Марковскому.

Индивидуальные занятия по баяну, домбре и балалайке проводились в восьми классах 15-й школы, занятия танцами - в ДК профсоюзов.