Общество

Антон Минаков: Необходимо улучшать условия жизни для молодежи Псковской области

Проблема здравоохранения является одной из самых важных в Псковской области. Об этом координатор Псковского регионального отделения ЛДПР, кандидат на пост губернатора Псковской области Антон Минаков заявил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

«Проблема здравоохранения, на мой взгляд, одна из самых важных проблем или самая важная проблема Псковской области. Огромная нехватка медиков. И мы сейчас говорим даже не про районные больницы, коих за недавние года сократили достаточно большое количество. Нехватка медиков по Псковской области сейчас составляет порядка 50%. Их не хватает даже в Псковской областной клинической больнице», - сказал Антон Минаков.

Он объяснил, что на отток молодежи влияет отчасти близкая расположенность к крупным городам: Москве и Санкт-Петербургу.

«Мне сложно винить наших молодых ребят за то, что они уезжают из региона, поскольку, получая профессию, молодежь становится перед выбором: жить в Псковской области и получать одну определенную зарплату либо переехать буквально 300 километров севернее, на ту же должность, и получать зарплату в несколько раз больше. Чтобы наша молодежь не разбежалась из региона, необходимо стимулировать ее заработной платой», - уточнил он.

Также Антон Минаков добавил, что необходимы дополнительные программы государственной поддержки по выделению жилья молодым специалистам.

Размещение оплачено из средств избирательного фонда кандидата на должность губернатора Псковской области Минакова Антона Александровича.