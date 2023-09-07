Общество

Псковские росгвардейцы обеспечат безопасность на избирательных участках

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области в составе инженерно-досмотровой группы проводят обследования помещений для голосования, а также прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Для обеспечения общественной безопасности на избирательных участках, совместно с полицией, задействованы сотрудники и военнослужащие регионального управления Росгвардии.

Центр лицензионно-разрешительной работы управления осуществляет комплекс мероприятий, направленных на профилактику нарушений законодательства Российской Федерации в сфере хранения оружия и осуществления частной охранной деятельности.

В целях оперативного реагирования на возможные правонарушения маршруты патрулирования групп задержания подразделений вневедомственной охраны Росгвардии приближены к избирательным участкам.