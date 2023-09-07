Общество

Пробный запуск светомузыкального фонтана планируется в Пскове в октябре. ФОТО

Технический запуск светомузыкального фонтана планируют провести в Пскове в октябре. Об этом сообщил представитель подрядчика 7 сентября, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фонтан расположился на территории сквера имени 60-летия Октября на Четырех углах. Конструкция состоит из 10 водных контуров, в том числе функции туманообразования и светомузыкального сопровождения. На водный экран можно будет проецировать видео. Концепцию, как может выглядеть новый фонтан, выбирали местные жители, голосуя в Telegram-канале губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ход строительства осмотрел Михаил Ведерников. В настоящее время подрядчик завершает монолитные работы в чаше фонтана. В ближайшее время приступит к монтажу оборудования.

Силами муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» фонтан подключен к сетям водоснабжения и канализации.

Установку подрядчик планирует завершить в ноябре. Цена контракта составила 79,9 млн рублей.

«Это только верхняя часть. Там ещё уходит три метра в глубину», – объяснил глава города Пскова Борис Елкин.

Представитель подрядчика сообщил, что в октябре планируется совершить технический запуск. После этого его законсервируют на зиму.

«Я благодарю правительство Псковской области за предоставление площадки в центре города под строительство фонтана в дар Пскову от Сбера. Это будет не просто фонтан, а инновационное, высокотехнологичное сооружение: с разными видами струй, подсветкой, светомузыкой, возможностью воспроизведения мультимедийного контента (роликов, фильмов) на водном экране из мелкодисперсной пыли. Благодаря этому его даже можно будет использовать в культурных и образовательных проектах. Уверен, что этот красивый и уникальный пешеходный фонтан станет любимым местом встреч и точкой притяжения псковичей и гостей города», - отметил управляющий Псковским отделением Сбера Владимир Компаниец.