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Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-го полка 76-й дивизии ВДВ

Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-полковника экс-командиру 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков) Геннадию Анашкину. Соответствующий указ главы государства размещен на официальном сайте опубликования правовых актов.

Геннадий Анашкин родился 17 декабря 1968 года в городе Куйбышеве (ныне Самара). В июне 1987 года был призван на срочную службу в ряды Советской Армии, проходил службу в Группе советских войск в Германии.

С июня 2007 года командовал 104-м гвардейским десантно-штурмовым полком (76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, Псков). Официально утром 8 августа 2008 года полк был поднят по тревоге и через несколько часов полковник Геннадий Анашкин во главе батальонной тактической группы вылетел в Северную Осетию.

Указом президента Российской Федерации от 5 сентября 2008 года «за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга», гвардии полковнику Геннадию Анашкину присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (№ 917). После Анашкин продолжил службу в Российской Армии. По итогам 2008 года полк под командованием полковника Геннадия Анашкина был признан лучшим полком в ВДВ России.