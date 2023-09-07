Общество

Режиссёр «Чикатило» начал работу над мелодрамой «Онегин» в Святогорье

Отдельные сцены для фильма «Онегин» по пушкинскому роману в стихах отсняли в Государственном музее-заповеднике «Михайловское».

Здесь и далее фото со страницы музея-заповедника «Михайловское» в социальных сетях

Как пояснили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, речь идёт о мелодраме, над которой начал работу Сарик Андреасян. Творчество этого режиссёра, известного по проектам на современные темы, в том числе по многочисленным спин-оффам и римейкам, кинокритики оценивают неоднозначно, но в различных интервью, анонсирующих работу над проектом из русской классики, Андреасян обещает предельно уважительное отношение к первоисточнику. Известно, что вместе с Андреасяном над сценарием будущей картины работал Алексей Гравицкий — сценарист исторической драмы «Великая» с Юлией Снигирь в роли Екатерины II и сериала «Янычар» на придуманный сюжет из эпохи царя Фёдора Иоанновича и Бориса Годунова с участием Ильи Малакова. Актёрский состав «Онегина» пока держится в секрете, отметили в музее.

По разным источникам, премьера фильма запланирована на март следующего года.

В «Михайловском» также уточнили, что в этот раз съёмочная группа работала близ мемориальной усадьбы Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское», на городище Савкино и в «Петровском» — музее-усадьбе Ганнибалов. Позднее работу над лентой продолжат в парке усадьбы Осиповых и Вульфов «Тригорское».

Напомним, Сарик Андреасян — российско-армянский актёр кино и КВН, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял сериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы» и ряд других проектов.