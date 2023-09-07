Общество

Псковские профсоюзы завершили акцию «Собери ребенка в школу»

Детским праздником закончилась ежегодная акция «Собери ребенка в школу», которую проводил Молодежный Совет Псковского облсовпрофа совместно с областными отраслевыми организациями профсоюзов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

Активисты Молодёжного Совета Псковского облсовпрофа и председатель областной организации работников профсоюза государственных учреждений и общественного обслуживания РФ Татьяна Победова посетили Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в городе Печоры.

Совместными усилиями они организовали праздник для детей с вручением воздушных шаров и сладостей, а также привезли в подарок к учебному году канцелярские товары. Также состоялась встреча с директором учреждения Галиной Печниковой и заместителем Татьяной Шумиловой, в ходе которой договорились о дальнейшей работе в рамках акции и не только.

В ходе акции были организованы поездки в два детских дома и оказана помощь детям участников специальной военной операции.

Благодарность за помощь в проведении акции организаторы выразили учреждению отдыха «Соцтурпроф», санаториям «Хилово» и «Череха», а также отраслевым профсоюзам: госучреждений, жизнеобеспечения здравоохранения, лесных отраслей, народного образования, потребкооперации и связи и всем неравнодушным членам профсоюзов.