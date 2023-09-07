Общество

В трудовом воспитании школьников не должно быть перегибов - Кравцов

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов считает, что практика общественного труда детей в школе является положительным моментом, но стоит соблюдать меру.

Вместе с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и главой комитета Госдумы по просвещению Ольгой Казаковой Кравцов принял участие в школьном дежурстве в одной из ставропольских школ. Они помыли доску, полили растения, установили на парты стулья, чтобы можно было помыть пол, пишет RuNews24.

«Прививать любовь к труду уже со школьной скамьи очень важно. Общественно полезный труд развивает человека», - сказал министр, но напомнил, что привлекать к труду школьников следует дозировано, «без перегибов».