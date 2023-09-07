Общество

Более 700 жителей Псковской области получили путевки на санаторно-курортное лечение

Свыше 21 миллиона рублей направило региональное отделение Социального фонда России в 2023 году на оздоровление 700 федеральных льготников и сопровождающих их лиц, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе фонда.

В целях профилактики заболеваний в санаториях отдыхают дети и взрослые с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную социальную помощь.

В этом году Псковское отделение СФР заключило шесть госконтрактов на лечение детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения, зрения, расстройствами питания и нарушения обмена веществ.

Дети получили путевки (с сопровождением) в санатории «Хилово» (Псковская область); «Старая Русса» (Новгородская область); «Пикет» (Ставропольский край); «Славутич», «Парк-отель “Марат”» (Республика Крым). Заезды в здравницы проходят с апреля по октябрь. Санаторно-курортное лечение взрослых осуществляется в санаториях «Хилово», «Череха», «Голубые озера» (Псковская область); «Сосны» (Московская область); «Парк-отель “Марат”» (Республика Крым); «Анапа» (Краснодарский край), «Кавказ» (Ставропольский край). Для этого ОСФР по Псковской области заключено 9 государственных контрактов.

Санаторно-курортные путевки предоставляются в порядке очередности при наличии медицинских показаний. Номер своей очереди можно уточнить на сайте Социального фонда России в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».

Для получения путевки необходимо обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР по месту жительства или МФЦ. Также заявление можно подать на портале Госуслуг. К нему необходимо приложить документ, удостоверяющий личность, и оригинал справки по форме 070/у.

«Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр регионального отделения Социального фонда России по номеру: 8 800 200 00 98 (звонок бесплатный)», - добавили в пресс-службе.