Общество

Псковичей приглашают поддержать Печоры в голосовании за новую столицу «Серебряного ожерелья»

Псковичей приглашают поддержать Печоры в голосовании за новую столицу «Серебряного ожерелья». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.



Афиша и фото: пресс-служба правительства Псковской области

На молодёжном форуме «Ладога» полномочный представитель президента Российской Федерации Александр Гуцан совместно с главами и представителями регионов СЗФО дали старт выборам следующей столицы «Серебряного ожерелья».

«Серебряное ожерелье» – национальный туристский проект, состоящий из маршрутов, которые объединяют исторические города СЗФО. Он был создан в 2012 году по инициативе президента России и реализуется на территории 11 регионов СЗФО. Потенциал регионов «Серебряного ожерелья» включает известные памятники культурного наследия России, исторические поселения, города Северо-Запада России, а также уникальные природные объекты.

От Псковской области в конкурентной борьбе участвует город Печоры.

«В последние годы город стал настоящим местом притяжения не только для православных жителей, но и молодежи со всей страны! О чем только говорят одни истоки! Сколько всего видел этот город за свои 550 лет, а сколько еще увидит!» – поделились в пресс-службе

Проголосовать можно до 30 сентября 23:59 по Москве на сайте

Для голосования необходимо быть подписчиком сообщества Форума «Ладога».