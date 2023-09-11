Общество

Нюансы сотрудничества с самозанятыми объяснили псковские налоговики

В настоящее время индивидуальные предприниматели и юридические лица активно сотрудничают с физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», т.е. самозанятыми. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в УФНС России по Псковской области.

Вместе с тем, при взаимодействии с данной категорией работников следует учитывать ограничения, установленные частью 8 статьи 2 и частью 2 статьи 6 федерального закона от 27 ноября 2018 года №422-ФЗ.

Так, организация не вправе заключить договор с самозанятым, который ранее был штатным сотрудником и уволился меньше двух лет назад или является сотрудником в настоящий момент.

Кроме того, в договоре с самозанятым должны отсутствовать признаки трудового договора. Признаками трудовых отношений могут являться, в частности:

наличие постоянного рабочего места у работника на территории работодателя;

подчинение работника действующим у работодателя правилам внутреннего трудового распорядка, графику работы (сменности);

выполнение работником трудовой функции за плату;

устойчивый длительный и стабильный характер отношений;

признание работодателем таких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск.

В случае наличия таких признаков договор с самозанятым будет переквалифицирован в трудовой договор с физическим лицом с целью надлежащего исчисления НДФЛ и страховых взносов.

Доходы, выплачиваемые в рамках трудовых отношений, а также от исполнения гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг работодателям (бывшим работодателям), подлежат обложению НДФЛ (в общем случае по ставке 13%) и страховыми взносами у нанимателя с 1 января 2023 года по единому тарифу (в общем случае в размере 30%).

Налоговые органы осуществляют контроль за соблюдением налогового законодательства в части применения НПД.

Отметим, выявление признаков трудовых отношений является основанием для привлечения работодателя к ответственности за нарушение налогового законодательства в виде доначисления налогов со штрафными санкциями. Также может быть рассмотрен вопрос о целесообразности проведения выездной налоговой проверки в соответствии с положениями статьи 89 Налогового кодекса.