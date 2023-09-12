Общество

Почти 13 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области этим летом

Более 12,8 тысяч детей отдохнули в лагерях Псковской области этим летом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Итоги летней оздоровительной кампании подвели в понедельник, 11 сентября, на заседании областной межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха и оздоровления детей. Совещание провела первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

«В этом году более 12,8 тыс детей уже отдохнуло в оздоровительных лагерях региона. Это на 1,5 тыс ребят больше, чем в прошлом году. В том числе 2,4 тыс детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 800 детей участников СВО. Еще более 3,1 тыс детей еще успеют отдохнуть в осенний период», - проинформировала участников комиссии руководитель регионального Центра детского отдыха и оздоровления Татьяна Богданова.

Татьяна Богданова отдельно остановилась на проведении профильных смен, которые охватили более 2,6 тыс школьников. В их числе международная смена «Курган дружбы», 7 спортивных и 6 военно-спортивных смен, санаторно-оздоровительная смена, смена «Дорога добра», смена «Движение первых», смена для юных шахматистов и ряд др. 18 профильных смен были организованы и на базе лагерей с дневным пребыванием. Кроме того, в 34 дневных лагерях реализованы мероприятия «Орлята России».

Также Татьяна Богданова обратила внимание, что к работе с детьми в летний период привлечены 3,2 тыс человек. Это педагогические и медицинские работники, студенты вузов и колледжей в качестве вожатых, повара и технические специалисты.

Вера Емельянова в свою очередь поручила проработать дополнительные меры, которые позволят обогатить кадровый состав, а также будут направлены на привлечение дополнительных специалистов. Кроме того, муниципальным органам власти рекомендовано при формировании бюджета на следующий год предусмотреть средства и на организацию летней оздоровительной кампании, а также усилить работу по привлечению внебюджетных источников финансирования.

Первый вице-губернатор отметила и положительную динамику в обновлении материальной базы лагерей. Тем не менее, по ее словам, существует острая необходимость в комплексной программе по восстановлению и строительству инфраструктуры объектов детского отдыха.