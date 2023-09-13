Общество

Прокурор Псковской области осмотрел СИЗО-1

Прокурор Псковской области Андрей Мошков в сопровождении начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянов, сотрудников региональной прокуратуры и членов общественной наблюдательной комиссии области совершил обход коммунально-бытовых, административно-хозяйственных и камерных помещений СИЗО-1. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Представители надзорного ведомства и общественности посетили камеры, в том числе предназначенные для содержания женщин и несовершеннолетних, помещения карцерного и карантинного отделения, отряд хозяйственного обслуживания, пищеблок, хлебопекарню.

Особое внимание во время визита обращали на соблюдение прав и законных интересов лиц, содержащихся в СИЗО, санитарное состояние, материально-бытовое и медицинское обеспечение, организацию питания и уровень пожарной безопасности. При обходе каждого объекта проводили беседы с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными на предмет наличия у них жалоб на условия содержания в учреждении.

По итогу посещения состоялось подведение итогов, в ходе которого Андрей Мошков указал на неукоснительное соблюдение уголовно-исполнительного законодательства в части создания надлежащих условий пребывания в следственном изоляторе подозреваемых, обвиняемых и осужденных.