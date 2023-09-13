Алексей Севастьянов: Аптека в микрорайоне Псковкирпич очень востребована

Работу аптечного пункта, открытого в фельдшерско-акушерском пункте в микрорайоне Псковкирпич, оценил депутат областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе совместного с депутатом гордумы Сергеем Гавриловым рабочего выезда в избирательный округ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.
Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания
Продажа медикаментов осуществляется со вторника по субботу включительно – такой график оказался предпочтительным для местных жителей. Ассортимент также согласован с гражданами, в случае отсутствия нужной позиции провизор может привезти её по заявке.
По словам Алексея Севастьянова, обеспечить лекарствами жителей Псковкирпича позволило системное решение о выделении бюджетных средств на лицензирование ФАПов и приобретение торгового оборудования, инициированное депутатами фракции «Единая Россия». В этом году продажу самых необходимых медикаментов должны начать более ста ФАПов области.