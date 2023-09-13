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Общество

Алексей Севастьянов: Аптека в микрорайоне Псковкирпич очень востребована

13.09.2023 16:28|ПсковКомментариев: 0

Работу аптечного пункта, открытого в фельдшерско-акушерском пункте в микрорайоне Псковкирпич, оценил депутат областного Собрания Алексей Севастьянов в ходе совместного с депутатом гордумы Сергеем Гавриловым рабочего выезда в избирательный округ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента. 

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского областного Собрания

Продажа медикаментов осуществляется со вторника по субботу включительно – такой график оказался предпочтительным для местных жителей. Ассортимент также согласован с гражданами, в случае отсутствия нужной позиции провизор может привезти её по заявке.

«Проблема медицинского обслуживания и лекарственного обеспечения на Псковкирпиче была очень давней, - напомнил историю вопроса Алексей Севастьянов. – Мы открывали этот ФАП – ленточку перерезали, потом закрывали, потому что не было сотрудника. Через взаимодействие с поликлиникой нашли вариант, когда медработник ведёт здесь приём раз в неделю, а теперь и продажу лекарств удалось организовать. Люди довольны, аптечный пункт очень востребован».
 

По словам Алексея Севастьянова, обеспечить лекарствами жителей Псковкирпича позволило системное решение о выделении бюджетных средств на лицензирование ФАПов и приобретение торгового оборудования, инициированное депутатами фракции «Единая Россия». В этом году продажу самых необходимых медикаментов должны начать более ста ФАПов области.

Пресс-портрет
Севастьянов Алексей Анатольевич Депутат Псковского областного Собрания, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению
Теги: #псковское областное собрание #Псковкирпич
Источник: Псковская Лента Новостей
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