Общество

Житель Печор устроился на работу ради погашения задолженности по алиментам

Судебные приставы привлекли жителя города Печоры к уголовной ответственности, чем сподвигли его устроиться на работу для выплаты алиментов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Печерянин уклонялся от уплаты алиментов на своих детей от двух браков. В результате обе матери предоставили исполнительный лист в службу судебных приставов.

Судебный пристав-исполнитель вынес постановления об обращении взыскания на денежные средства и доходы должника, но мужчина официально не работал и задолженность достигла 1 миллиона 200 тысяч рублей. Тогда судебный пристав привлёк должника к уголовной ответственности по статье 157 УК РФ.

Данная мера повлияла на должника, и он самостоятельно устроился на работу, чтобы избежать повторного привлечения к уголовной ответственности, а также для оплаты долга по алиментам.

На сегодняшний день долг составляет уже 800 тысяч рублей, добавили в ведомстве.