Общество

Саженцы деревьев из Нидерландов не пропустили через границу РФ в Псковской области

Ввоз более 7 тысяч саженцев декоративных деревьев, следующих в Республику Казахстан, запретили на государственной границе России в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пункте пропуска «Бурачки» инспекторы Россельхознадзора при карантинном фитосанитарном контроле 7 446 саженцев декоративных деревьев лиственных пород выявили нарушения в части маркировки груза. При досмотре партии подкарантинной продукции, выращенной в Нидерландах, установлено, что на части перевозимых саженцев отсутствуют маркировочные этикетки, содержащие информацию о наименовании продукции, стране, месте и (или) участке производства, экспортере.

Ввоз 7 446 саженцев декоративных деревьев на территорию Российской Федерации запрещен.