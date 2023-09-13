Общество

Марина Гаращенко: Показатель диспансеризации в Псковской области тревожный

Активную информационную работу по привлечению местных жителей к диспансеризации проводят в Псковской области. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября, подводя промежуточные итоги реализации нацпроекта «Здравоохранение».

«Хочется исполнить все показатели на 100%. Пока мы убеждаем себя, что все выполним, но единственный показатель, который тревожит нас – это диспансеризация и профилактические осмотры. Они теперь тоже входят в национальный проект, охват населения профилактическими мероприятиями и мерами должен быть выполнен на 100%. Сегодня показатель невысокий, он тревожит нас. Мы активно проводим информационную кампанию. Объясняем людям, убеждаем, чтобы они приходили», – рассказала Марина Гаращенко.

Она отметила, что национальный проект направлен, в том числе, на первичную выявляемость заболеваний. В Псковской области ведется активная работа с работодателями и жителями по привлечению населения к прохождению диспансеризации.

Напомним, ключевые цели нацпроекта «Здравоохранение» - снижение смертности населения, снижение младенческой смертности, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, обеспечение оптимальной доступности для населения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, упрощение процедуры записи на прием к врачу, увеличение объема экспорта медицинских услуг.

Национальный проект реализуется с января 2019 года по 2024 год.