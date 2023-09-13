Общество

Масочный режим введут в медицинских учреждениях Пскова

Масочный режим введут в медицинских учреждениях Пскова. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе брифинга в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» 14 сентября.

«В настоящее время фиксируются не более 10 случаев заражения ковидом в неделю. Но все-таки стоит быть осторожными, ведь ковид мутировал, но никуда не делся. И про другие типы омикрона тоже стоит помнить», – рассказала Марина Гращенко

Также специалист отметила, что сейчас постепенно будет вводиться масочный режим, но только в медицинских организациях. «При входе в поликлинику или стационар будут предлагать надеть маску, обработать руки для безопасности пациентов и медиков. Последние будут соблюдать масочный режим и проходить вакцинацию», – пояснила гостья студии.

Кроме того, специалист порекомендовала вспомнить все меры профилактики, которые были раньше.

«Тем, кто боится заболеть гриппом и ковидом или имеет риск осложнения хронических заболеваний, можно и нужно надевать маску в общественных местах. Это мера культуры. Если человек болен, он должен остаться дома — все это нужно помнить сейчас, чтобы мы прошли этот период благополучно», – заключила Марина Гаращенко.