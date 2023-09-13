В ночь на четверг в Пскове выпало 17 мм осадков

По 17 мм осадков выпало в Санкт-Петербурге и Пскове за 12 часов в ночь с 13 на 14 сентября. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».
Они отметили, что похолодание, которое сопровождает вторжение фронта, будет развиваться в течение нескольких суток. Однако, оно не повлияет кардинальным образом на характер погоды в европейской части страны. Относительно прохладными обещает быть только пятница и суббота, а уже с воскресенья температура в регионе снова начнёт повышаться.
«Холодный воздух тяжёлый, и его вторжение приведет к усилению антициклона, который, в свою очередь, начнёт выдавливать ненастье с Русской равнины на север и на юго-восток», - пояснили специаалисты.