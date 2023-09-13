Общество

В ночь на четверг в Пскове выпало 17 мм осадков

По 17 мм осадков выпало в Санкт-Петербурге и Пскове за 12 часов в ночь с 13 на 14 сентября. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

«После затяжного бабьего лета европейскую часть страны накрывает холодный атмосферный фронт. Накануне в регионе сформировались два очага непогоды. Относительно слабые осадки прошли на юге страны – в Краснодарском крае и на Крымском полуострове, и куда более сильные – в северо-западных областях. Так, в Выборге только за ночь четверга вылилось 25 мм осадков и ещё 18 мм прибавилось днём. Итого этого 2/3 месячной нормы за 24 часа. Неудивительно, что отдельные улицы ушли под воду. В Санкт-Петербурге и Пскове за 12 часов выпало по 17 мм, и тоже не обошлось без локальных потопов», - рассказали синоптики.

Они отметили, что похолодание, которое сопровождает вторжение фронта, будет развиваться в течение нескольких суток. Однако, оно не повлияет кардинальным образом на характер погоды в европейской части страны. Относительно прохладными обещает быть только пятница и суббота, а уже с воскресенья температура в регионе снова начнёт повышаться.

«Холодный воздух тяжёлый, и его вторжение приведет к усилению антициклона, который, в свою очередь, начнёт выдавливать ненастье с Русской равнины на север и на юго-восток», - пояснили специаалисты.