Общество

День без существенных осадков ожидается в Псковской области 15 сентября

Переменная облачность ожидается на территории Псковской области 15 сентября. Как сообщили в Псковском гидрометцентре, ночью пройдут кратковременные дожди, днем не ожидается существенных осадков.

Прогнозируется ветер северных направлений со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью будет находиться в диапазоне от +6 до +11 градусов, днем воздух прогреется от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет высоким.

Напомним, 12 сентября в Пскове побили температурный рекорд 2012 года.