Договор на ремонт поврежденной вандалами инсталляции «Псков - любовь» пока не заключили

Договор на ремонт инсталляции «Псков - любовь», которую в июне 2022 года испортили вандалы, пока не заключили. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.
«На данный момент находимся в стадии заключения договора на ремонт. Поставить инсталляцию по-прежнему планируем у аэропорта», - рассказали в администрации.
Напомним, малая архитектурная форма находилась на набережной реки Великой у бывшего студенческого кампуса. В начале лета 2022 года ее повредили вандалы: была нарушена целостность буквы «В», погнуты крепления на задней части инсталляции.
Через несколько дней стало известно о планах перенести инсталляцию после ремонта к псковскому аэропорту имени княгини Ольги.
Инсталляцию «Псков — любовь» представили на концерте Гоши Куценко в Пскове 23 июля 2021 года.
Планировалось, что ее перенесут в Ботанический сад, но затем установили у кампуса.
Лампы в инсталляции «Псков — любовь» неоднократно перегорали.