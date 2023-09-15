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Договор на ремонт поврежденной вандалами инсталляции «Псков - любовь» пока не заключили

Договор на ремонт инсталляции «Псков - любовь», которую в июне 2022 года испортили вандалы, пока не заключили. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

«На данный момент находимся в стадии заключения договора на ремонт. Поставить инсталляцию по-прежнему планируем у аэропорта», - рассказали в администрации.

Напомним, малая архитектурная форма находилась на набережной реки Великой у бывшего студенческого кампуса. В начале лета 2022 года ее повредили вандалы: была нарушена целостность буквы «В», погнуты крепления на задней части инсталляции.

Через несколько дней стало известно о планах перенести инсталляцию после ремонта к псковскому аэропорту имени княгини Ольги.

Инсталляцию «Псков — любовь» представили на концерте Гоши Куценко в Пскове 23 июля 2021 года.

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Планировалось, что ее перенесут в Ботанический сад, но затем установили у кампуса.

Лампы в инсталляции «Псков — любовь» неоднократно перегорали.